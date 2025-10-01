日本列島は次第に高気圧に覆われる見込みです。2日(木)からは局地的に雷雨に見舞われるところもありそうですが、広く晴れるでしょう。ただ、週明けにかけては低気圧が通過するなどし、東日本を中心に雨が降る見込みです。2日午後9時の予想天気図です。日本列島付近は移動性の高気圧に覆われるでしょう。晴れるところが多いですが、気温は高くなりそうです。一方、4日(土)の午前9時では、低気圧が黄海にあり、そこからのびる前線が