半年ぶりの値上げラッシュです。10月から飲料や食料品だけで3000品目以上が値上げされたほか鉄道でも運賃の値上げが発表されました。“値上げの秋”に消費者からは困惑の声が聞かれました。帝国データバンクによると値上げされたのは飲食料品だけで3024品目。分野別では「酒類・飲料」が2262品目と最も多く生活に身近なあの商品も。（リポート）「これまで200円でおつりが来ていた飲料ですがきょう（10月1日）から希望