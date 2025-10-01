ロッテは、“飲むアイス”の「クーリッシュ」ブランドから通年販売中の「クーリッシュ バニラ」「クーリッシュ ベルギーチョコレート」を、10月下旬から冬季限定品質で順次発売する。「クーリッシュ」は季節に合わせて、アイスの中に入っている氷のサイズを変更している。冬季限定品質では氷のサイズを小さくし、マイルドな冷涼感と、よりなめらかな食感が楽しめる仕立てにした。味わいは、冬向けの“濃い”品質が楽しめる。特に「