スターラックス航空とアラスカ航空は、共同運航（コードシェア）を9月30日から拡大した。既存のシアトルとソルトレイクシティ、サンディエゴ、フェニックス、ポートランド、ラスベガス、ダラス、デンバー、オースティンの8都市を結ぶ路線、新たに12路線を追加する。追加したのは、シアトルとミネアポリス、アトランタ、タンパ、アンカレッジ、ローリー・ダーラム、オーランド、ワシントン、カンザスシティ、フィラデルフィア、スポ