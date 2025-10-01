エア・カンボジアは、日本総代理店にアビアレップスを指名し、9月30日から業務を開始した。東京/成田〜福州〜プノンペン線を10月26日から週3往復で開設する。大阪/関西〜福州〜プノンペン線も来春に開設する見通し。東京/成田〜福州間の利用もできる。機材はエアバスA320型機を使用する。エア・カンボジアは、旧カンボジア・アンコール航空として2009年に設立。2025年1月に社名を変更した。2026年3月には大阪/関西〜福州〜プノンペ