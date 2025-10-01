日本マクドナルドは、マクドナルド公式アプリを通じた商品の購入でポイントを貯めて各種リワード（特典）と交換できるリワードプログラム「Myマクドナルド リワード」を「モバイルオーダー」または「マックデリバリー サービス」でスタートする。世界60の国と地域で導入されている「MyMcDonald's Rewards（マイマクドナルド リワード）」は、日常的な利用を通じて“マクドナルド体験”をより楽しく、お得にするサービスとして成長