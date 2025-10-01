元大阪府知事・大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が、1日放送のカンテレのニュース・情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50〜）に出演。部下である市の幹部職員で既婚の男性とラブホテルで密会をしていた群馬・前橋市の小川晶市長（42）の対応に苦言を呈した。橋下徹、人生の分岐点となった先輩の一言明かす報道によると、小川市長は既婚者のいる市職員と複数回にわたり、2人でホテルを訪れていたとされている。