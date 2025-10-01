今年も『赤い羽根共同募金』が10月1日から全国一斉に始まり、新潟市内でセレモニーが開かれました。 今年で79回目となる『赤い羽根共同募金』。セレモニーでは、活動に協力する全日空のスタッフが厚生労働大臣のメッセージを読み上げました。新潟市の「かたひがしこども園」では、募金による助成で通園バスを購入したことから園児たちが感謝のメッセージと歌を贈りました。 ■新潟県共同募金会 佐藤