旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。「봉투 주세요（ポントゥ チュセヨ）」の意味は？「봉투 주세요（ポントゥ チュセヨ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、買い物のときに使える言葉です。「봉투 주세요（ポントゥ チュセヨ）」はどういう意味なのでしょうか。