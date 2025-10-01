国際サッカー連盟「FIFA」は26日、マレーシアサッカー協会が7選手の帰化申請において偽造書類を提出したとして、35万スイスフラン（約6500万円）の罰金を科したと発表した。また、関与した7選手は12か月間のフットボール関連活動の停止処分を言い渡されている。7選手の中には、スペイン1部アラベスでプレーするDFファクンド・ガルセスなども含まれており、マレーシア代表のみならず、所属クラブのアラベスにとっても大きな打撃とな