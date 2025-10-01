フランスの競馬統括機関フランスギャロは1日、午前11時30分（現地時間）に第104回凱旋門賞（G1、5日、パリロンシャン芝2400メートル）の追加登録（登録料12万ユーロ＝約2080万円）を締め切り、出馬投票を経て出走馬18頭を発表した。英オークス、愛オークス、ヨークシャーオークスとG1・3連勝中で、ブックメーカー各社が1番人気に設定しているミニーホーク（牝3＝愛A・オブライエン、父フランケル）は予定通り追加登録を済ませ