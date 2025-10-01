ぼったくりや客引きなどの違法行為が問題となっている名古屋の歓楽街。潜入取材で、その実態が明らかになりました。多くの飲食店が建ち並ぶ名古屋の歓楽街・栄3丁目、通称「住吉」。おととい夜、路上で逮捕されたのは、田丸詩音容疑者（30）。店長を務める居酒屋へ執拗に客引きをした、愛知県の迷惑防止条例違反の容疑です。田丸容疑者の店「八百長」は、不当な料金請求に関する警察への相談が相次いでいました。摘発の3日前。潜入