東京・町田市で76歳の女性が刺され死亡した事件で、逮捕された40歳の男は「襲いやすそうな人を探して歩いていた」と供述していることがわかりました。■容疑者「誰でもいいから殺そうと思った」落ち着かない様子でまばたきを繰り返す、桑野浩太容疑者（40）。桑野浩太容疑者（40）「誰でもいいから殺そうと思った」女性を包丁で刺し、殺害しようとした疑いで逮捕されました。9月30日午後7時すぎ、東京・町田市にあるマンションの外