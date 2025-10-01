医療事故について会見する県立がんセンターの酒井病院長（中央）ら＝県庁神奈川県立がんセンター（横浜市旭区）は１日、入院していた６０代の男性患者が食道がんの手術後に敗血症性ショックと急性呼吸不全で死亡したと発表した。同センターは体内に留置した腸ろうチューブが十二指腸を２０センチ突き破った影響があるとみて、医療法に基づく医療事故と判断。今後、外部専門家らを含めた調査委員会を立ち上げ、原因究明や再発防止