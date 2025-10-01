【モデルプレス＝2025/10/01】タレントの板野友美が1日、自身のInstagramを更新。夏の思い出として娘と花火を鑑賞した際の2ショットを公開した。【写真】板野友美、そっくり娘との密着2ショット◆板野友美、娘との花火鑑賞ショット披露板野は「夏の思い出。娘と花火」とコメントし、夜空を見上げながら娘を抱きかかえて花火を鑑賞する温かい親子の時間の様子を披露。投稿では「いつの間にか10月でびっくり。夏の思い出たくさんまだ