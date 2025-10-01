来年2月に開催される熊本城マラソンに、前回を上回るエントリーがあったということです。 熊本市によりますと、9月24日までエントリーを受け付けていた熊本城マラソンの「フルマラソン」には、定員1万3000人に対し1.58倍となる2万550人が申し込みました。 熊本城周辺の3.5kmを走る「城下町ファンラン」には定員の1.26倍となる1897人が申し込んだということです。 フルマラソンは県外からの応募が4割以上を占めてい