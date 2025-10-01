女優の芳根京子（28）が1日、都内で主演映画「君の顔では泣けない」（坂下雄一郎監督、11月14日公開）ジャパンプレミアに登壇した。高校1年生の夏に、プールに一緒に落ちたことがきっかけで心と体が入れ替わってしまい、15年たっても元には戻らなかった2人を演じる。芳根は坂平陸、King＆Prince〓橋海人（26）が水村まなみ役。2人は元に戻ることを信じ、方法を模索しつつ進学や初恋、結婚、親との別れなど人生の転機を入れ替わった