国はきょう日本郵便に対して全国111の営業所で使われている車両の使用停止を通知しました。県内では2つの郵便局の車両が使用できなくなります。国土交通省はきょう日本郵便の全国111営業所の車両188台に対し、運転者の飲酒の有無などを確認する点呼が適切に行われていなかったとして、 使用停止の処分を通知しました。県内で処分を受けたのは氷見市の速川郵便局と富山市の細入郵便局です。速川郵便局は、今月8日から154日、車両が