ゴードン・マレーがその名を自動車史に刻んだ二台の傑作が、ついにひとつの舞台で対峙する。12月にアブダビで初開催される「Collectors Week」において、RMサザビーズは1994年製マクラーレンF1と、30年の時を経て生まれた後継モデル、ゴードン・マレー・オートモーティブT.50を同時に出品する。公道仕様のF1は世界でわずか64台しか存在せず、しかも今回のT.50は史上初めてオークションにかけられる個体となる。【画像】コレクター