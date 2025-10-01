5000円で6000円分の書籍が購入できるプレミアム付き図書券がきょう発売されました。県書店商業組合に加盟している書店で利用できます。この図書券は県書店商業組合に加盟する41の店舗で販売、利用できます。1200円分の券5枚が1セットで5000円で販売されていて、1000円分が上乗せされています。販売は1人4セットまでで、県内全体で1600セット限定です。県の生活支援・消費喚起プロジェクトの補助金を活用し、秋の読書週間の応援企画