ホンダは９月３０日、宮城スポーツランドＳＵＧＯで来季、スーパーＧＴのＧＴ５００に投入予定の「プレリュード」のプロトタイプを初公開。１０月１日から同サーキットでシェイクダウンをスタートした。２０２４年から投入されていたシビック・タイプＲから、わずか２年でシフトチェンジすることになったが、構想は昨年、市販車が公開されたタイミングでスタート。今年に入って開発を初めて、初公開の直前に組み上がったという