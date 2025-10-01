◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（１日・横浜）ヤクルトのドラフト４位・田中陽翔（はると）内野手＝健大高崎＝がプロ初安打初打点をマークした。「８番・遊撃」で初のスタメン抜てきに応えた。０―３の２回１死満塁で、ＤｅＮＡ・バウアーの高めに浮いたカットボールを思い切り振り抜き、右翼線へ２点二塁打を放った。ロッテ、ヤクルトで投手としてプレーした充さんを父に持つ１９歳は「球種問わず、浮いてきた球