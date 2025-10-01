従来以上に磨き込まれたスタイリングアウディの小柄なSUVが、新世代へ交代を果たした。お値段は、英国では約3万8000ポンド（約752万円）からに設定される。スタイリングは、従来以上に磨き込まれた印象。Q5の弟として、安定した雰囲気を漂わせる。【画像】堅実モデルチェンジ新型 アウディQ3サイズの近い上級クロスオーバーと写真で比較全148枚ボディスタイルは、通常のワゴンに加えて、クーペ風のスポーツバックも設定され