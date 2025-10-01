きょうから10月です。県内の企業では来年春に入社を控えている学生の内定式が行われました。八十二銀行と長野銀行の内定式には内定者119人のうち116人が出席しました。来年1月1日に合併する2行は採用を一本化し、両行の人事担当者が選考に当たりました。新卒者は「八十二長野銀行」としての一期生となります。八十二銀行 樋代章平 副頭取「銀行に入ってから新たな経験を積み重ね、地域社会の発展に貢献できる人材になることを期待