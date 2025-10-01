この秋に収穫された県のブランド米「富富富」がきょう初出荷されました。夏の猛暑や水不足の中でも高品質を維持しているということです。富山市内にあるJAの倉庫では、初出荷に合わせて式典が行われ「富富富」のナビゲーターを務める高岡市出身の登坂絵莉さんがあいさつしました。登坂絵莉さん「私もおにぎりにしたりもしますし、後は炊き込みご飯やドリア、和食や洋食何にでも合うお米だと思っています」JA全農とやま