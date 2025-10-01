警察庁では1日、「匿名・流動型犯罪グループ情報分析室」があらたに発足しました。全国警察に点在するトクリュウに関する情報の集約、分析を担うことになります。宇野晃室長は、トクリュウの弱体化や壊滅を図るためには首謀者の取り締まりが必要不可欠として、警視庁の新体制や関係機関とも緊密に連携しながら首謀者の実態解明を強力に推進すると話しました。