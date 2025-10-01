きょうから10月です。ようやく秋らしさを感じるようになってきましたが、先月9月は暑かったですね。気象予報士の平島さんです。こんばんは。先月1か月の平均気温は富山市で25.6度となり、観測史上3番目に高い記録となりました。先月1日、富山市では最高気温が38度ちょうどを観測するなど、県内10の観測地点すべてで猛暑日となりました。厳しい残暑から始まった9月。富山市では、35度以上の猛暑日が3日、30度以上の真夏日は13日あり