特急列車と車が衝突し、複数の乗客がけがをしています。警察などによりますと、1日午後4時45分ごろ、岐阜・各務原市のJR高山線の踏切で、高山発名古屋行きの「特急ひだ」とキャリアカーが衝突しました。特急列車の乗客が撮影した写真では、窓ガラスが粉々になって車内に散乱しています。JR東海によりますと、乗客約200人のうち10人ほどがけがをしているとの情報がありますが、いずれも命に別条はないとみられます。キャリアカーの