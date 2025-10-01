テレビ朝日系「深夜のダイアン」が９月３０日に放送され、ダイアン・ユースケ、津田篤宏が出演した。この日のゲストは、ダイアンと長年親交の深い千鳥・ノブ、大悟。ユースケが「ノブさん、最初ちょっと怖い…。今でこそ、バーってトーンも高いし」と若手時代の印象を明かすと、津田も「ちょっと暗い。なんかギラついてる感じの印象ありました」とうなずいた。ノブは「やっぱ浜田さんになりたかった」とダウンタウン・浜田雅