メガネが最も似合い、最も輝いている人に贈られる「日本メガネベストドレッサー賞」の政界部門を、石破首相が受賞した。現職首相の受賞は1996年の橋本龍太郎首相（当時）以来29年ぶりで、石破首相の受賞は「メガネをかけて公務に励む姿が印象的で、業界から大きな支持を集めた」ことなどが評価されたという。1日、首相就任からちょうど1年を迎えた石破首相は、「表彰状をあげることはあるが、もらったことがない。総理大臣をやって