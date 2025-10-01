「オリックス−西武」（１日、京セラドーム大阪）オリックスのエスピノーザが左脇腹に違和感を訴え、二回途中で緊急降板した。初回を三者凡退に仕留めて立ち上がった右腕だったが、セデーニョへ２球目を投げた際に患部を痛め、トレーナーらに付き添われながらベンチへと引き揚げた。球団は「左脇腹に違和感を感じた為、交代となりました。現在はアイシング等を行い、様子を見ています」とアナウンスした。チームは１１日