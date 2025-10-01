春のセンバツ甲子園につながる高校野球・秋の東北大会の組み合わせが決まりました。秋田・第1代表の明桜は、青森第2代表・八戸工大一高との初戦です。東北6県の18校で争う秋の東北大会。秋田県勢はいずれも2回戦からの登場です。初めてのセンバツ甲子園を狙う秋田第3代表の秋田中央は、大会2日目、夏の甲子園にも出場した宮城第1代表の仙台育英と初戦でぶつかります。夏に続き2季連続の甲子園出場を目指す県第2代表の金足農業は、