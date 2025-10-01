黒部市では昨夜、クマの目撃が4件相次ぎました。市役所などがある市の中心部でも目撃され、近くの高校ではきょう午前中、生徒を自宅待機させるなどの対応に追われました。県内ではきょうもクマの目撃や痕跡が見つかっていて、警察などが注意を呼び掛けています。 佐伯翔太キャスター「黒部市の桜井高校近くに来ています。校舎から道路を1本はさんだ第2グラウンドの周辺で昨夜、クマが目撃されたということです」黒部市の桜井