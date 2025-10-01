東京・大井警察署で目撃されたのは、視線を下に向けながら歩く男。処方箋を偽造し、薬局から約400万円相当の医薬品をだまし取った疑いで逮捕された、医師の小西悠太郎容疑者（44）です。どのような手口だったのでしょうか。小西容疑者は2021年7月から8月にかけ、自身が運営していたクリニックで、診療していない高齢女性2人分の偽の処方箋を作り、薬局にFAXで送信していたのです。すると、しばらくして関係機関に「身に覚えのない