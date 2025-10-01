大館市で、保育園児と高齢者が一緒に、サツマイモを収穫しました。子どもたちは、“おじいちゃん・おばあちゃん”のサポートを受けながら、元気いっぱいに実りの秋を楽しみました。サツマイモを収穫したのは、大館市の十二所保育園と二井田保育所の園児、それに地元の高齢者のあわせて約30人です。県の北部シルバーエリアでは、世代間の交流を深めてもらおうと、2002年から地元の園児と高齢者が一緒にサツマイモの苗植