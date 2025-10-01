ダウンタウン松本人志（62）が1日、約11カ月ぶりに自身の公式X（旧ツイッター）を更新した。松本は吉本興業のコンテンツサービス「FANY」公式アカウントの投稿をリポスト。砂嵐が映る白黒テレビにクローズアップすると、最後は「2025．11．1」と表示される30秒ほどの映像で、松本自身のコメントなどは添えられていなかった。ダウンタウンをめぐっては、インターネット配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」が11月1日から