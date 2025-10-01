１日午後、秋田市内を流れる太平川沿いの工事現場で不発弾のようなものが8発見つかりました。警察が周辺を規制して住民などに避難するよう呼びかけています。山粼愛子記者「現場は国道13号近くの工事現場です。あちらで不発弾のようなものが見つかり付近の住民に避難が呼びかけられています。」警察や県によりますと1日午後2時半ごろ、秋田市楢山の太平川沿いにある工事現場で不発弾のようなものが見つかり、工事会社から警