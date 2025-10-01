1日正午ごろ、秋田市の中心市街地にイノシシが出没し警察や市に相次いで目撃情報が寄せられました。警察が警戒に当たり、イノシシは秋田北高校近くの旭川での目撃を最後に姿を消したということです。今のところ人や建物などへの被害は確認されていません。廣田裕司アナウンサー「いたいたいた、秋田市の中通エリアでイノシシが出現しました、たったいま地面に寝そべって動かなくなりました」秋田放送のカメラがとらえた1頭の