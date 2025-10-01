大館市にある東北森永乳業の秋田工場が、今年度いっぱいで牛乳類の生産を中止することがわかりました。社内異動の対象者以外の従業員については、雇用契約を終了する予定だということです。これは森永乳業がきょう発表したものです。大館市の国道7号沿いにある東北森永乳業の秋田工場は、大館乳業としていまから74年前の1951年に設立されました。その後1956年に秋田協同乳業に社名を変更、2007年に森永乳業のグループ会社と