秋田市の沼谷市長は空席となっている副市長に、元副知事の猿田和三氏をあてる人事案を1日、市議会の一部議員に示しました。今後、正式に人事案が議会にはかられる見通しです。秋田市出身の猿田和三氏は62歳。1988年に県職員となり2021年から去年11月までは副知事を務めていました。今年4月の県知事選に立候補し現在の鈴木知事との事実上の“一騎打ち”で敗れていました。関係者によりますと秋田市の沼谷市長は空席となっている副市