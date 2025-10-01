私（ユイ、26歳）は独身の会社員。実家で父と母（マキエ、50代後半）と暮らしています。近所に住む姉（アイカ、28歳）は第1子を妊娠中で、戸建ての新居を建てる予定です。姉はお腹の子の名前を「ルナ」にすると決めており、新居の壁紙選びで「LUNA」という壁紙を見つけたと嬉しそうに報告してきました。でも姉が下の子の気持ちを考えていないように見えた私は、思わず嫌悪感をぶつけてしまったのです。姉の帰宅後、リビングでくつ