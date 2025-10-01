きょう（1日）午後、香川県高松市内の空き家の駐車場で廃棄物の段ボール箱を燃やした疑いで男が逮捕されました。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の容疑で現行犯逮捕されたのは、高松市元山町の無職の男（73）です。警察によりますと男は、きょう（1日）午後4時27分ごろ、高松市内の空き家の駐車場で、廃棄物である段ボール箱を違法に焼却した疑いが持たれています。 警察の調べに対し、男は容疑を認めている