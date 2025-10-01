子どもの行事は、年に一度きりの尊いものです。ましてやそれが「はじめて」の行事であれば、親と同じくらい祖父母も楽しみにしているのかもしれません。そんな誰もが大切にしたい「はじめての運動会」でトラブル勃発です！第6話「来年」がないかもしれないのに【編集部コメント】お母さんには「来年」がないかもしれないと、涙ながらに語るエリさん。確かに大きな病気が見つかった以上、この先どうなるか分からないのは事実です