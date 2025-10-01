東京ディズニーシーは、11月4日（火）〜2026年1月7日（水）までの期間限定で、ダッフィーたちが、みんなで雪遊びをして遊ぶなかで、“雪の日のひみつ”に気づき心おどらせるストーリーを描いた「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」のグッズやフードスーベニアを発売する。【写真】冬コーデのダッフィーたちがかわいすぎる！新スーベニア＆グッズ一覧■冬の新メニューも続々公開今回登場するのは