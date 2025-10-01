新潟市のバレエスタジオに所属するアマチュアダンサー100人がクラシックバレエの公演に出演します。 5日、新潟市のりゅーとぴあで新潟市洋舞踊協会の合同公演が開かれます。公演に向けては、2024年12月に市内11のバレエスタジオに通う100人がオーディションに挑み、配役が決まりました。 ■出演者 田中さくらさん(24) 「幅広い年齢の人たちが頑張って心を1つに作品を作り上げているので、そういった絆み