?¾×·â?¤ÎÊó¹ð¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»Ñ¤ò¡Ä½÷Í¥¤Îºä¸ýÎÉ»Ò¤µ¤ó(µýÇ¯57)¤Î¸µ½÷Í¥¤ÎÌ¼¤¬ºÆº§¤òÊó¹ð¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¶á±Æ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀèÄøÀÒ¤òÆþ¤ì¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡ª »ä¡¢ÎáÏÂ7.9/22ºÆº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈTikTok¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Îºä¸ý°ÉÎ¤(34)¡£¹õ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿Ê¸»ú¤Î¤ß¤ÎÊ¸¾Ï¤òÅê¹Æ¤·¡¢25ºÐ¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ­¤È¤Î·ëº§¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£29Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤ª»Å»ö¤Î°ÍÍê¼õ¤±¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á±Æ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£