ソフトバンクの武田翔太投手（32）が1日、来季の戦力構想外であることを通告された。2012年に宮崎日大高からドラフト1位で入団し、1年目から8勝を挙げるなど鮮烈なデビュー。15、16年は2年連続で2桁勝利を挙げるなど先発の柱として活躍したが、24年4月に右肘のトミー・ジョン手術を受けたこともあり、ここ2年は1軍登板なし。結局、みずほペイペイドームでの復帰登板はかなわないまま退団となってしまった。「武田さんにはいろ