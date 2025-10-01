アビスパ福岡OBの山下芳輝さん、千代反田充さん、鈴木惇さんのトークショーが5日、福岡市博多区の「ららぽーと福岡」4階のスポーツパークで行われる。「福岡フットボール文化祭」と題したイベントでららぽーと福岡と実行委員会が主催。3人はトークショー前日の4日に、横浜FC戦（ベスト電器スタジアム）の前座試合として行われる30周年記念OB戦に出場するとあり、多くの裏話を聞くことができそうだ。また、ららぽーと内のサッ