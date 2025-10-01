9月は「新型コロナ」関連の経営破たん（負債1,000万円未満含む）が169件判明し、2020年2月の第1号の発生から累計1万2,894件に達した。2025年5月に5カ月ぶりとなる190件超えを記録後、3カ月連続して年間の最少件数を更新。9月は169件と再び増加へ転じ、コロナ破たんは流動的な推移をたどっている。国内の企業数（358万9,333社、2016年総務省「経済センサス」）を基にした比率では、コロナ破たん率は0.359％で、全国の企業300社