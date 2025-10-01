10月は、乳がんの早期発見・早期治療の大切さを訴える「ピンクリボン月間」です。県庁には1日、ピンクリボンツリーが設置されました。県庁では、ピンクリボンツリー設置のセレモニーが行われ、塩田知事や乳がん検診の啓発活動を行う団体などが参加しました。乳がんは日本人女性の9人に1人がかかるとされています。県内では2024年度182人が亡くなっていてそのうち2人が男性だということです。県によりま